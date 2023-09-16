БАКУ /Trend/ - В Ташкенте проведен День Германской экономики в Узбекистане, организованный Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с Клубом Германской экономики в Узбекистане и Представительством Германской экономики в Центральной Азии.

Как передает Trend, в работе конференции приняли участие более 300 представителей бизнес-сообщества двух стран, инвесторы, руководители министерств, ведомств и специалисты.

В рамках встречи были озвучены доклады с обеих сторон об опыте ведения бизнеса в Узбекистане, возможностях финансирования бизнес-проектов, освещены вопросы логистики, формы узбекско-германского двустороннего сотрудничества.

Известно, что такие крупные международные мероприятия имеют важное значение для дальнейшего расширения связей среди предпринимателей, развития взаимной торговли, и служат дальнейшему продвижению совместных инвестиционных проектов, инициатив, укреплению отношений между представителями деловых кругов.