Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат число авиарейсов

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Саудовская Аравия достигли соглашения об увеличении числа регулярных авиарейсов между городами до 70 в неделю, передает Trend.

Согласно информации, договор был заключен в результате переговоров между делегацией Минтранса Узбекистана и Авиационной администрацией Королевства Саудовская Аравия в рамках мероприятия ICAO «ICAN-2023».

Сообщается, что повышение количества рейсов предоставит дополнительные возможности для паломников и туристов, укрепляя взаимосвязи между двумя странами.

Отмечается, что из Ташкента в города Саудовской Аравии будет осуществляться 14 рейсов в неделю. Также будет запущено 21 рейс в неделю между другими городами с международными аэропортами. Увеличение числа рейсов почти в 2,5 раза расширит авиасообщение между Узбекистаном и Саудовской Аравией, что укрепит их взаимные связи.