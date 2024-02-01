Rail Cargo Group поможет Узбекистану оптимизировать транспортный сектор – гендиректор (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Rail Cargo Group поможет Узбекистану оптимизировать транспортный сектор страны.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор австрийской ÖBB Rail Cargo Group Клеменс Ферст.

Развитие ключевых экономических секторов Узбекистана

Гендиректор отметил несколько категорий в экономике Узбекистана, развитию которых могут помочь решения Rail Cargo Group.

“Прежде всего, наши услуги могут существенно помочь сельскохозяйственному бизнесу Узбекистана. У нас есть возможность без особых усилий транспортировать сельскохозяйственную продукцию, такую как хлопок, фрукты и овощи, предоставляя сельскохозяйственному сектору доступ на международные рынки. Это не только расширит охват рынка, но и повысит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции Узбекистана на мировом рынке”, - сказал Ферст.

Он также отметил стремительное развитие горнодобывающего сектора страны и сектора природных ресурсов, подчеркнув, что Узбекистан является отличным рынком для Rail Cargo Group, благодаря запасам урана, золота и природного газа.

“Наши эффективные транспортные решения могут гарантировать своевременную и надежную доставку этих ценных ресурсов на мировые рынки, способствуя росту и процветанию горнодобывающей промышленности Узбекистана. Более того, в энергетическом секторе, где транспортировка таких ресурсов, как нефть и газ, имеет первостепенное значение, мы стремимся предоставлять эффективные и надежные решения, которые поддерживают рост и стабильность энергетического сектора”, - добавил Ферст.

По его словам, Rail Cargo Group располагает всем необходимым для предоставления специализированных логистических услуг, обеспечивая безопасную транспортировку этих важнейших продуктов, тем самым поддерживая рост и устойчивость химического и нефтехимического секторов в Узбекистане.

Инновации цепочки поставок

Ферст отметил, что для эффективной поддержки узбекских клиентов Rail Cargo Group придерживается клиентоориентированного подхода, сохраняя способность адаптироваться к динамике меняющихся цепочек поставок, и постоянно ищет пути повышения качества и эффективности обслуживания.

"Чтобы поддержать логистический и торговый секторы Узбекистана, Rail Cargo Group предлагает интегрированные логистические решения, которые охватывают все, от первой до последней мили, для широкого спектра отраслей промышленности по всему Евразийскому региону, соединяя Азию и Европу", - сказал он.

Ферст добавил, что Rail Cargo Group также предоставляет своим узбекским клиентам целый ряд дополнительных логистических услуг, включая складирование, хранение, терминальные операции, погрузочно-разгрузочные работы и таможенное оформление.

"Все услуги компании разработаны таким образом, чтобы помочь клиентам разобраться в сложностях регулирования международной торговли и оптимизировать их цепочки поставок, что приводит к снижению затрат и повышению эффективности", - пояснил он.

Ферст отметил, что быть в курсе правил международной торговли и тенденций рынка также имеет решающее значение для предоставления ценных логистических решений Узбекистану.

Железнодорожные и интермодальные решения RCG

По словам представителя компании, ключевые стратегии, помогающие Узбекистану укрепить свой железнодорожный сектор, включают развитие железнодорожных сетей.

“Rail Cargo Group стремится укрепить свои железнодорожные сети в сотрудничестве с национальным железнодорожным оператором Узбекистана. Это включает в себя улучшение железнодорожного сообщения, расширение железнодорожной инфраструктуры и улучшение функциональной совместимости железнодорожных систем”, - сказал генеральный директор.

Ферст подчеркнул, что Rail Cargo Group предоставляет индивидуальные логистические решения для удовлетворения конкретных потребностей различных отраслей промышленности и секторов экономики Узбекистана, включая разработку стратегий цепочки поставок, предложение перевозок "от двери до двери" и специализированную обработку различных грузов.

“Более того, Rail Cargo Group уделяет большое внимание охране труда, применяя строгие меры при перевозке опасных материалов и работая в соответствии с международными стандартами безопасности”, - отметил он.

Ферст добавил, что компания намерена тесно сотрудничать с властями Узбекистана, местными предприятиями и другими заинтересованными сторонами для укрепления партнерских отношений, которые улучшают логистические услуги.

По его словам, Rail Cargo Group признает важность предложения ряда интермодальных решений, сочетающих железнодорожный транспорт с другими видами транспорта, такими как автомобильный, морской и воздушный, для обеспечения бесперебойной и эффективной цепочки поставок за счет использования наиболее подходящего метода транспортировки для различных типов грузов и пунктов назначения.

Глава компании подчеркнул важность эффективности и скорости в предоставлении транспортных услуг и отметил приверженность Rail Cargo Group использованию современных железнодорожных технологий, упорядоченных процессов и оптимизации маршрутов для минимизации времени транзита и снижения транспортных расходов в Узбекистане.

Более того, используя передовые технологии и цифровые решения, Rail Cargo Group стремится обеспечить отслеживание отправки грузов в режиме реального времени, повышая прозрачность и контроль за их перемещением.

“Реализуя эти стратегии, Rail Cargo Group стремится предоставлять надежные, эффективные и рентабельные транспортные услуги в Узбекистан и из него, укрепляя торгово-экономические связи с международными рынками”, - сказал Ферст.