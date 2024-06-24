Узбекистан и Япония развивают сотрудничество в области пищевой промышленности

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте прошёл «Форум по развитию пищевой промышленности Узбекистана и Японии», организованный министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и Министерством сельского хозяйства Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, на форуме присутствовали должностные лица правительств и представители бизнеса обеих стран. Участники обсуждали новые возможности для взаимного развития и сотрудничества в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили представители министерств сельского хозяйства Японии и Узбекистана, Мидзуно Масаёси и Джамолиддин Бабаханов.

Представители правительства и бизнеса Японии представили свои сельскохозяйственные технологии и обсудили их потенциал внедрения в Узбекистане. Японские партнеры выразили заинтересованность в предоставлении инновационных семян узбекским фермерам.

Представители Узбекистана подчеркнули недавние достижения в сельском хозяйстве, особенно в аквакультуре и органическом земледелии, которые привлекают иностранные инвестиции и технологии. Япония является ключевым партнером в этом развитии.