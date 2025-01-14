Подписанное с Казахстаном и Азербайджаном соглашение создаст условия для экспорта "зеленой" энергии в Европу - Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ /Trend/ - Недавно подписанное с Казахстаном и Азербайджаном многостороннее соглашение в рамках COP29 создаcт условия для экспорта "зеленой" энергии в Европу.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на саммите Неделя устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Сделаны первые шаги для возрождения Великого шелкового пути посредством энергетической взаимосвязанности", - сказал он.

Глава государства также отметил, что на конференциях COP28 и COP29 в Дубае и Баку, а также на других международных форумах Узбекистан выдвинул ряд инициатив по борьбе с негативными последствиями глобального изменения климата.

Напомним, что в столице ОАЭ проходит Неделя устойчивого развития Абу-Даби, которая продлится до 18 января.

Мероприятие проходит под патронатом Президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Зайеда Аль Нахайяна. В рамках ADSW соберутся 13 глав государств, более 140 министров и высокопоставленных официальных лиц, а также лидеры бизнеса и технологий для ускорения социально-экономического и технологического прогресса и раскрытия потенциальных экономических возможностей, оцениваемых в 10 триллионов долларов.