Узбекистану нужны политические и экономические решения для выхода к морю - PanAsia Group

БАКУ /Trend/ - Узбекистану необходимо принять политические и экономические решения для успешного выхода к морю.

Как сообщает Trend, об этом сказал Рустам Нурбаев, коммерческий директор PanAsia Group, на Каспийском и Центрально-Азиатском форуме по торговле и логистике нефти, который проходит в Баку.

По его словам, с выходом через Казахстан и Волгодон можно было бы наладить сильные потоки и значительно увеличить экспорт, что поспособствовало бы экономическому процветанию. Однако, несмотря на наличие необходимой инфраструктуры, этот процесс не развивается так быстро, как ожидалось.

Нурбаев подчеркнул, что для успешной реализации проекта Узбекистану необходимо принять важные экономические и политические решения.