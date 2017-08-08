В Иране задержаны связанные с ИГИЛ террористы

8 августа 2017 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Минразведки в своем заявлении в понедельник сообщил, что накануне церемонии инаугурации президента Рухани 5 августа в Тегеране, в ходе спецоперации была задержана террористическая группа, связанная с ИГИЛ, которая планировала совершить террористические акты в центральных провинциях и религиозных городах страны, сообщает IRNA.

"В результате этой операции, которая совершилась в сотрудничестве с одним региональным разведывательным управлением, были обнаружены военные оружия при обысках у террористов", говорится в заявлении минразведки.

Как отмечается в заявлении министерства разведки, террористы попытались передать в Иран оружия путем скрывания в товарах бытовой техники.

В связи с этой операции были арестованы 10 человек в центе управления этой террористической группировки за рубежом и 17 террористов в Иране.

"5 человек из задержанных террористов были намерены совершить теракт в стране и остальные члены были вспомогательными элементами", говорится в заявлении.

После террористических атак 7 июня текущего года на территории мавзолея имама Хомейни и в здании иранского парламента были задержаны или ликвидированы десятки террористов в связях с ИГИЛ.

Напомним, в результате двух террористических атак в столице Ирана погибли 17 человек, более 50 получили ранения. Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты.

Azernews Newspaper
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