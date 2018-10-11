Иран готов расширять сотрудничество с СНГ в области связи

Министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что его страна готова расширять сотрудничество с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в области связи. Об этом в четверг сообщает газета "Иран".

"Иран после сотрудничества со своими северными соседями в секторе связи и информационных технологий добился более сильной региональной позиции", - сказал Азари Джахроми, выступая на заседании Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи ( RCC) в Ашхабаде.

Он назвал цифровую торговлю приоритетом для сектора связи Ирана в сотрудничестве со странами СНГ.

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