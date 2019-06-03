В Иране с 9 июня поднимется цена на пассажирские железнодорожные перевозки

3 июня 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Иране с девятого июня цены на пассажирские железнодорожные перевозки в среднем повысятся на 22 процента.

Об этом сказал заместитель министра дорог и городского развития и исполнительный директор железнодорожной компании Ирана Саид Расули, сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство "Тасним".

По его словам, железнодорожные транспортные компании в Иране обратились по поводу повышения цен на билеты, и Департамент транспорта одобрил данное обращение.

Расули добавил, что поезда Тегеран-Анкара и Тегеран-Ван начнут действовать в конце июня.

"Цена билета на поезда Тегеран-Анкара составит 43 евро, на поезд Тегеран-Ван - 20 евро", - сказал замминистра.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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