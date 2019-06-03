Роухани заявил, что США должны сами вернуть нормальные условия для диалога с Ираном

3 июня 2019 01:12 (UTC+04:00)

Диалог между Тегераном и Вашингтоном возможен только при условии взаимного уважения, и США должны сами вернуть приемлемые условия для возобновления переговоров. Об этом, как передал телеканал Al-Jazeera, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры с Вашингтоном могут вестись только одним (возможным) путем", - отметил иранский президент. Он добавил, что "таким путем является взаимное уважение". "Без этого нет никаких переговоров", - указал Роухани. Президент Ирана также заметил, что "сторона, которая ушла из-за стола переговоров и растоптала международный договор (с Ираном), сама должна и вернуть нормальные условия для диалога".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал Вашингтон изменить политику США в отношении Исламской Республики Иран (ИРИ), а не играть словами. Комментарий иранского дипломата поступил после того, как госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности начать диалог с Ираном без предварительных условий.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

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