В Иране заявили о необратимости решения о сокращении обязательств по СВПД

24 июня 2019 00:50 (UTC+04:00)

Решение Ирана о сокращении своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не будет иметь обратного действия до выполнения требований Тегерана. Об этом, как передало агентство Reuters, заявил в воскресенье заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейские страны, подписавшие СВПД, не имеют достаточно воли и желания, чтобы спасти этот договор", - отметил Арагчи. По его словам, решение Тегерана сократить некоторые из своих обязательств по СВПД "является национальным решением, и оно останется необратимым" до тех пор, пока не будут выполнены требования Ирана.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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