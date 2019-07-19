Зариф прокомментировал планы США отправить военных в Саудовскую Аравию

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал планы США направить несколько сотен американских военнослужащих в Саудовскую Аравию "символическим шагом", который никому не несет пользы в вопросе обеспечения безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Пентагон направляет несколько сотен военнослужащих в Саудовскую Аравию в рамках наращивания сил противодействия возможным угрозам со стороны Тегерана и его союзников. По данным источников издания, США уже приступили к отправке более 500 военнослужащих на авиабазу принца Султана.



"Это символический шаг, который никому не помогает в вопросе безопасности. Конечно, безопасность в нашем регионе нельзя купить извне. Мы считаем, что страны региона должны сами обеспечивать свою безопасность посредством сотрудничества и региональной интеграции, а не через попытки купить ее извне. Это не всегда надежный путь к обеспечению безопасности", - заявил Зариф в интервью изданию National Interest.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.

Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Кроме того, в середине июля появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Глава МИД Ирана Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.

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