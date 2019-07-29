Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

29 июля 2019 11:00 (UTC+04:00)

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Совет министров соглашается с майнингом продуктов криптографической обработки", - говорится в релизе.
Согласно решению, криптовалюты могут быть использованы с учетом связанного с ними риска, при этом они не будут поддерживаться или обеспечиваться правительством и банковской системой.

Отмечается, что виртуальные валюты не должны использоваться во внутренних транзакциях и будут облагаться налогом, как в других сферах промышленности.

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