В Тегеране задержали антрополога с гражданством Ирана и Британии

15 августа 2019 11:07 (UTC+04:00)

Власти Ирана задержали по неизвестным обвинениям в Тегеране известного ученого-антрополога Камила Ахмади с иранским и британским гражданством, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прокурор в Эвине выдал ордер на арест Камила сроком на один месяц. Никакой информации об аресте Камила или обвинениях предоставлено не было", - написала она в своем Instagram.

Как отмечает издание, известный ученый курдского происхождения, который занимается социальной антропологией, был задержан в своем доме в Тегеране в воскресенье. По словам его жены, иранские службы безопасности провели обыск в доме, в ходе которого изъяли ряд документов, включая его свидетельство о рождении.

Это не первый случай задержания в Иране людей с двойным гражданством. В апреле 2016 года иранские власти задержали 37-летнюю британскую подданную с иранским гражданством Назанин Загери-Рэтклифф, обвинив ее в антиправительственной деятельности. По их данным, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ.

Загери являлась сотрудницей компании Thomson Reuters Foundation. Британский МИД начал выяснение деталей этого дела. При этом отмечалось, что Иран не признает двойное гражданство. Суд в Иране приговорил ее к пяти годам тюрьмы.

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