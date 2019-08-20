США предупредили страны Средиземноморья о последствиях помощи иранскому танкеру

20 августа 2019 12:34 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера Grace 1, который после разрешения покинуть акваторию Гибралтара направляется в этот регион, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели сообщения о том, что иранский танкер Grace 1, он же Adrian Darya, покинул Гибралтар и направился в портовый город на юго-западе полуострова Пелопоннес Каламата (Греция).Мы донесли нашу решительную позицию правительству Греции по этому вопросу, а также всем портам в Средиземном море, которые должны быть предупреждены об оказании поддержки этому судну", - утверждал дипломат.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что танкер доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. "Компаниям и мореплавателям важно знать, что любую помощь такого рода танкерам можно рассматривать как оказание материальной поддержки иностранной организации, признанной США террористической, что приведет к потенциальным последствиям в иммиграционной и уголовной сфере", - пояснил представитель Госдепартамента.

Он напомнил позицию Вашингтона, согласно которой иранский танкер содействовал Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), занимаясь транспортировкой нефти из Ирана в Сирию. США внесли КСИР в список террористических организаций. По словам дипломата, американские власти, в частности, могут аннулировать въездные визы тем, кто оказывает помощь танкеру.

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