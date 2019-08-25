Зариф провел встречу с Макроном на полях саммита G7

25 августа 2019 22:05 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Джавад Зариф провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице.

Об этом передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встретился с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с [французским министром иностранных дел] Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов [Франции Брюно Ле Мэром]", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Администрация США не исключила встречи Трампа и Зарифа в Биаррице
США 20:51
Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Экономика 20:21
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
Политика 18:28
Макрон заявил о готовности стран G7 помочь в тушении пожаров в Амазонии
В мире 17:36
Макрон заявил, что все участники G7 стремятся избежать конфликта с Ираном
Европа 15:20
Национальная буровая компания Ирана за год пробурила 124 нефтяных и газовых скважин
Экономика 13:30
Лента новостей
Лидеры стран G7 не достигли согласия по возвращению к формату G8 с участием России
В мире 22:33
Меркель рассказала о конструктивном обсуждении иранского вопроса на G7
Иран 21:39
Мехрибан Алиева о семье, ценностях и счастье
Политика 21:35
Армия Хафтара рассказала об успешном проведении операции в Гарьяне
Арабские страны 21:27
Меркель заявила о планах провести саммит "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже
Европа 21:09
Администрация США не исключила встречи Трампа и Зарифа в Биаррице
США 20:51
Прогресса по Brexit после встречи Туска и Джонсона нет, сообщил источник
Европа 20:39
Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Экономика 20:21
В Альпах три человека погибли при падении самолета
В мире 20:09