Зариф провел встречу с Макроном на полях саммита G7

Глава МИД Ирана Джавад Зариф провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице.

Об этом передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встретился с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с [французским министром иностранных дел] Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов [Франции Брюно Ле Мэром]", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter.

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