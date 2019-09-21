Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем

Иран проведет военно-морские учения в Оманском заливе не только с Россией, но и Китаем. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.

"В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем", - сказал высокопоставленный военный, сообщает агентство Fars. По его словам, учения с участием трех сторон будут проходить в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Он отметил, что учения преследуют различные цели, в том числе обмен опытом.

Кадир Незами также сообщил, что в скором времени главы генштабов ряда стран отправятся с визитом в Тегеран, однако не уточнил, о каких странах идет речь и когда точно это произойдет.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил намерения Тегерана и Москвы провести совместные военно-морские учения, отметив, что они будут проходить в Индийском океане и не направлены против третьих стран. Однако министр тогда не говорил об участии Китая в маневрах.

В конце июля командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади заявил, что Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года. При этом он не уточнил, до конца года по какому календарю - григорианскому или иранскому - планируется проведение учений. Иранский календарь ведет свой отсчет с середины марта, в таком случае учения могут пройти до марта 2020 года.

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