Роухани назвал коронавирус незваным гостем

Коронавирус стал незваным гостем, Тегеран считает необходимым совместные меры против его распространения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Весьма сожалеем, что дорогой народ Китая оказался в затруднительном положении из-за этого незваного вируса, незваного гостя, который и в других местах давит на народ", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.

Он отметил усилия Китая в информировании общественности и меры по нераспространению этого вируса, указав на то, что Китай ответственно подходит к борьбе с вирусом.

"Мы убеждены, что все должны поддерживать друг друга в этом весьма печальном событии, чтобы преодолеть его", - добавил Роухани.