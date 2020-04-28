Иран впервые экспортирует тест-системы для диагностики коронавируса
Иран в ближайшее время начнет экспорт диагностических наборов нового типа коронавируса. Об этом заявил вице-президент по науке и технике Сорена Саттари, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Мы договорились с Министерством здравоохранения о выдаче разрешения на экспорт серологических наборов для диагностики коронавируса. Таким образом мы в ближайшее время впервые будем экспортировать тест-системы", сказал Саттари на заседании с руководителями научно-технологических парков страны, в котором принял участие президент Хасан Рухани.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
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