В Иране от коронавируса вылечились более 105 тысяч человек

БАКУ/Trend/ - За прошедшие сутки в Иране было выявлено 2 180 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в воскресенье Trend.

По его словам, общее число инфицированных COVID-19 достигло 135 701, состояние 2 615 человек оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 58 человек, и общее число скончавшихся от инфекции в Иране достигло 7 417 человек.

Он добавил, что на сегодняшний день от коронавируса вылечились 105 801 человека.

Для диагностирования коронавируса в стране проведено свыше 800 тысячи тестов.

(Автор: Эльнур Багышов)