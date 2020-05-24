В Иране от коронавируса вылечились более 105 тысяч человек
БАКУ/Trend/ - За прошедшие сутки в Иране было выявлено 2 180 случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в воскресенье Trend.
По его словам, общее число инфицированных COVID-19 достигло 135 701, состояние 2 615 человек оценивается как тяжелое.
Джаханпур добавил, что за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 58 человек, и общее число скончавшихся от инфекции в Иране достигло 7 417 человек.
Он добавил, что на сегодняшний день от коронавируса вылечились 105 801 человека.
Для диагностирования коронавируса в стране проведено свыше 800 тысячи тестов.
(Автор: Эльнур Багышов)
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