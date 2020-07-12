Иран стал экспортером современного медицинского оборудования - минздрав
Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки заявил, что несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом в стране, Иран смог перейти от импорта медицинских материалов и оборудования к производству, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«За последние 2 месяца, несмотря на коронакризис в стране, благодаря усилиям образованного сообщества страны и медицинских университетов и их выпускников мы смогли перейти от импорта медицинских материалов и оборудования к производству», - сказал он.
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