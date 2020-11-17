Зариф и его британский коллега обсудили ядерную сделку

Глава дипломатического аппарата Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили в телефонном разговоре сотрудничество между двумя сторонами в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В телефонном разговоре сегодня вечером между министром иностранных дел Ирана и Домиником Роббом стороны обсудили сотрудничество в рамках СВПД а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая двусторонние отношения и некоторые гуманитарные вопросы.