Министр: Иран планирует войти в пятерку ведущих космических держав мира

В ближайшие несколько лет Иран войдет в пятерку ведущих космических держав мира, заявил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Выступая на церемонии по случаю Национального дня космической техники во вторник Азари Джахроми заявил, что в ближайшие годы Иран войдет в пятерку лидеров в области космических технологий, и это совсем не далеко идущая цель.

Министр информационных и коммуникационных технологий подчеркнул, что космических технологий Ирана ждет светлое будущее.

Ранее Глава Института аэрокосмических исследований Ирана Фатолла Омми заявил, что Иран планирует отправить людей в космос через 10 лет до 2031 года.



