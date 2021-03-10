Внешнеторговый оборот Ирана достиг 65,5 млрд долларов
Заместитель министра промышленности и глава Организации развития торговли Ирана Хамид Задбум сказал, что объем внешней торговли в 2020 году достиг более 65 миллиардов 500 миллионов долларов, несмотря на санкции и проблемы, вызванные коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«В 2019 году экспорт составил около 41,3 миллиарда долларов, что свидетельствует о великой и похвальной работе», - сказал он.
«В 2020 году объем внешней торговли, несмотря на санкции, банковские проблемы, проблемы с транспортом, достиг 65 миллиардов 500 миллионов долларов, из которых у нас было 31,2 миллиона долларов экспорта и 34,3 миллиарда долларов импорта», - отметил он.
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