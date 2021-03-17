Иран и Южная Корея провели переговоры о расширении торговли медицинскими товарами

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что официальные лица Тегерана и Сеула обсудили способы использования заблокированных активов для расширения торговли медицинскими товарами между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во вторник Южная Корея и Иран провели видеопереговоры об использовании средств Тегерана, замороженных в стране в соответствии с санкциями США, для расширения двусторонней гуманитарной торговли.

Так называемое заседание рабочей группы, девятое в своем роде, состоялось из-за того, что Вашингтон по-прежнему не желает ослаблять анти-Тегеранские санкции, чтобы разблокировать замороженные средства, если Исламская республика не вернется в условия ядерной сделкой 2015 года.

На заседании стороны обсудили пути расширения торговли гуманитарными товарами, такими как лекарства, медицинское оборудование и машины скорой помощи, а также трудности в их усилиях по укреплению такого взаимодействия.