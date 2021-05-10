В Иране от коронавируса скончались свыше 75 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 673 219 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 127 192 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 75 261 человек.

В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 5500 пациентов находятся в тяжелой ситуации.