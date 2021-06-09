Посол Казахстана отметил динамичное развитие товарооборота с Ираном

Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай с удовлетворением отметил динамичное развитие товарооборота между Тегераном и Нур-Султаном несотня на пандемию COVID-19, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В среду, 9 июня, Асхат Оразбай принял участие в церемонии по случаю 30-ой годовщины независимости Республики Казахстан, состоявшейся в городе Горган, провинция Голестан.

Выступая на церемонии, он выразил надежду на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между Ираном и Казахстаном с уменьшением рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и отменой жестких санкций против Ирана.

По его словам, несмотря на жестокие экономические санкции против Тегерана, Казахстан всегда поддерживал Иран, игнорируя это давление, и гордится развитием своих отношений с этой страной.

Кроме того, посол указал на открытие рейса Актау – Горган – Актау с марта 2021 года, заявив, что рейс откроет новые возможности экономического и туристического сотрудничества между Казахстаном и Ираном.