В Иране голосуют на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - 18 июня в Иране проходят 13-е по счету президентские выборы, сообщает в пятницу Trend.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендуют четыре кандидата - секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати - реформаторов.

Голосование на выборах завершится в 00:00. При необходимости оно может быть продлено до 02:00 19 июня.

В Иране 31 область и 450 районов. Общее число избирателей в стране составляет 59,3 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)