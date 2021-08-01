В Иране за сутки от коронавируса скончалось более 360 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 366 человек.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране с начала пандемии достигло 90 996 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 32 511 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 3 903 519, из которых состояние 5 539 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 385 195 человек, проведено свыше 25,9 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране использовано около 12,6 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 9,92 миллиона, вторую – 2,74 миллиона человек.