На ирано-иракской границе произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано на ирано-иракской границе.
Как сообщает Trend, об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета.
Эпицентр находился в 45 километрах от города Касри-ширин провинции Керманшах, подземные толчки зафиксированы на глубине девяти километров.
Информации о разрушениях и погибших нет.
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