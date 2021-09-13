Экспорт стальной продукции из Ирана вырос на 88%

Объем экспорта стальных продукций и слитков за первые 5 месяцев 1400 иранского календарского года (начался 20 марта 2021 года) вырос на 88% и 39%, соответственно. Об этом сообщила Организация по развитию и реконструкции горнодобывающих предприятий Ирана (Имидро), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно данным, 3 млн 79 тыс. тонн стальных слитков из Ирана было экспортировано с 20 марта по 22 августа текущего года. 2 млн 213 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года также было экспортировано из страны.

За этот период также было экспортировано 1 млн 399 тыс. тонн стальных продукций из Ирана.

Объем импорта стальных продукций и слитков за 5 месяцев текущего года составил 338 тыс. и 2000 тонн, который увеличился на 1% и снизился на 33%, соответственно.