За 9 месяцев в Иране произведено более 16 млн. тонн стальных слитков

Крупным производителям стали Ирана удалось произвести более 16,232 миллиона тонн стальных слитков за первые девять месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта-21 декабря 2021 года), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Как сообщалось, девятимесячный выпуск стальных слитков свидетельствует о пятипроцентном снижении в годовом исчислении.

Крупнейшие иранские производители стали произвели более 22,54 миллиона тонн стальных слитков в предыдущем иранском календарном году (закончившемся 20 марта 2021 года), что на восемь процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указанные компании произвели более 2,04 млн. тонн стальных слитков в последний месяц предыдущего года (19 февраля-20 марта 2021 года), что на 17 процентов больше показателя за тот же месяц предыдущего года.

Сталелитейная компания Mobarakeh показала лучшие показатели в предыдущем календарном году, произведя 9,8 миллиона тонн упомянутого продукта, в то время как самый высокий рост производства был зарегистрирован компанией Sirjan Steel World с ростом на 141 процент.