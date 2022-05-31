Объем несырьевого экспорта Ирана превысил $8 млрд

Объем несыревого экспорта с начала текущего иранского 1401 года (начался 21 марта 2022 г.) составил 8 млрд 515 млн долларов. Об этом сообщил глава таможенной службы Ирана Алиреза Могадаси, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«За указанный период 17 млн товаров было экспортировано из Ирана, что на 3,6% выше в стоимостном выражении и на 1,6% ниже в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», отметил он.

По его словам, также с начала иранского 1400 года 5 млн 181 тыс. тонн товаров на сумму 5 млрд 314 млн долларов было импортировано в Иран, что на 2,4% выше в стоимостном выражении и на 3% ниже в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

75% импорта страны в этом году составляют товары первой необходимости, объем запасы которых составил 4 млн тонн.