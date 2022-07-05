Министр нефти Ирана сообщил о реализации разработки месторождения «Азадеган»

Разработка совместного нефтяного месторождения «Азадеган» будет реализована с финансированием в размере 7 млрд долларов. Об этом сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи в понедельник, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Впервые в истории нефтяной промышленности Ирана, план разработки совместного нефтяного месторождения «Азадеган» будет реализован с финансированием правительственных и частных банков, хозяйственных холдингов и Национального фонда развития с целью увеличения добычи нефти до 570 тыс. баррелей нефти в день», написал министр в своем Twitter.

Азадеган считается крупнейшим сухопутным месторождением Ирана и входит в 3ку крупнейших в мире после Аль-Гавара и Бургана.