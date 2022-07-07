Petropars начинает бурение газового месторождения Белал в Иране

Спустя три года после подписания контракта с Pars Oil and Gas Company (POGC) на разработку южного газового месторождения Белал, Petropars наконец начала бурение первой описательно-разведочной скважины на этом месторождении, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Как сообщил управляющий директор компании Шамседдин Мусави, буровые работы были официально начаты в понедельник, и на месторождении находится буровая установка Deepsea Treasure, которая эксплуатируется компанией Dana Kish в качестве субподрядчика проекта.

По словам Мусави, описательно-разведочная скважина этого месторождения, расположенного в восточной части газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе, будет иметь глубину около 4300 метров и будет пробурена до кровли пласта-коллектора.

Буровые работы будут включать 700 метров отбора керна на горизонтах Канган, Далан, Закин и Фараган, а также проведение семи испытаний бурильной колонны (DST); Таким образом, эта скважина считается одной из наиболее полных описательных скважин, которые были пробурены до сих пор на нефтяных и газовых месторождениях страны, сказал чиновник.

Эта скважина бурится с целью определения степени расширения газового месторождения Южный Парс и оценки потенциальной мощности коллектора закинского и фараганского горизонтов.