Иран стал 10-м производителем стали мира в первой половине 2022 года

Всемирная ассоциация производителей стали назвала объем производства стали Ирана в первой половине текущего года 13,6 млн тонн. Таким образом Иран по-прежнему считается 10-м производителем стали мира, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно данному отчету общий объем производства стали мира в указанный период составляет 949 млн тонн, что снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем производства стали Ирана с января до июня 2022 года превысил 13,6 млн тонн, что сократился на 10,8% по сравнению с минувшим годом.

Китай считается крупнейшим производителем стали мира, Индия и Япония также следуют за ним.



