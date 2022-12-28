Иран планирует установить 10 000 МВт новых мощностей

Иранское правительство планирует установить 10 000 мегаватт новых генерирующих мощностей с помощью частных инвесторов, сообщил представитель иранской холдинговой компании по производству тепловых электростанций (TPPH), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

“На основе планирования было решено, что государство построит до 5000 мегаватт электростанций с комбинированным циклом F-класса в восьми различных областях. На первом этапе на повестке дня программа строительства четырех электростанций”, - сказал Алиреза Насроллахи.

“Кроме того, было решено, что проекты мощностью 5000 мегаватт для электростанций класса F будут реализованы частным сектором по рекомендации правительства. Таким образом, мы сталкиваемся с перспективой строительства 10 000 мегаватт электростанций F-класса в стране ”.

Первая государственная электростанция F-класса уже введена в эксплуатацию в рамках продолжающегося плана Ирана по увеличению производства электроэнергии, работающей на природном газе.

Электростанция расположена в Хенгаме в южной иранской провинции Хормозган. Это часть более крупного проекта, возглавляемого MAPNA Group, которая является крупнейшим в Иране подрядчиком по проектированию, закупкам и строительству электростанций (EPC).

Электростанция оснащена двумя газовыми турбинами F-класса мощностью 307 МВт, которые, по словам Насроллахи, уже введены в эксплуатацию, и паровой установкой мощностью 292 МВт общей мощностью 906 МВт и КПД 58 процентов.

Второй проект реализуется в Дукохе, Андимешк, газовый блок которого будет введен в эксплуатацию этой зимой.

Третий проект комбинированного цикла реализуется в Бонабе на северо-западе Ирана, где, по прогнозам, газовая установка электростанции начнет функционировать в следующем году, сообщает Press TV.

В Ахвазе строится еще один проект электростанции с комбинированным циклом, сказал Насроллахи, который является исполнителем строительства электростанций с комбинированным циклом.

По словам Насроллахи, потребление воды на электростанциях класса F значительно сократилось.