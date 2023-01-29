На северо-западе Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье в северо-западной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-западу от города Хой, где проживают 175 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В субботу на северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-востоку от города Хой. Очаг залегал на глубине 43 км. По последним данным, в результате землетрясения три человека погибли, 973 пострадали.