Президент Ирана выступил за независимость деятельности МАГАТЭ

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил в субботу за необходимость независимой деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом он сообщил на встрече с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Раиси подчеркнул необходимость сохранения независимости МАГАТЭ и уважения прав иранского народа при двустороннем сотрудничестве с агентством", - отмечается в сообщении, распространенном иранским информационным агентством IRNA. Указывается, что Раиси высказался за продолжение взаимодействия с МАГАТЭ при соблюдении указанных принципов.

Со своей стороны генеральный директор международного агентства в ходе встречи "выразил удовлетворение достижением совместной [с Ираном] повестки, предполагающей сглаживание пути сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ".

Гросси прибыл в Тегеран в пятницу. Он уже провел два раунда переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и встретился с министром иностранных дел республики Хосейном Амиром Абдоллахияном. Как отметил глава МАГАТЭ, диалог идет серьезный, атмосфера на переговорах позитивная. Он также добавил, что в ходе нынешнего рабочего визита в Тегеран заметил настрой иранской стороны на сотрудничество.