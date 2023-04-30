Иран и Ирак стремятся к расширению отношений - Раиси

У Ирана и Ирака хорошие отношения в сферах политики, экономики, торговли и культуры, и воля двух стран направлена на развитие связей. Об этом в субботу заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По итогам встречи с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом, глава иранского правительства на совместной пресс-конференции заявил о конструктивных переговорах со своим иракским коллегой.

Аятолла Раиси назвал стратегическими отношения между Ираном и Ираком, отметив, что объем торговли двух стран превысил $10 млрд, и эта цифра можно увеличить до более высокого уровня.

По словам президента, продолжается сотрудничество между Тегераном и Багдадом в таких областях, как инфраструктура, вода, электричество, газ и энергия.

Указав на соглашение Ирана и Ирака по безопасности, подписанное в прошлом году, Раиси заявил: «Безопасность Ирака важна Ирану. Соглашение двух стран по безопасности будет способствовать безопасности региона. Наименьшая опасность в Ираке – это опасность в Иране».

Раиси заявил, что присутствие американцев в регионе нарушает безопасность Ближнего Востока. «Отношения Ирана с Ираком и странами региона строятся на общих интересах, но США думают о своих интересах», добавил он.

Глава иранского правительства заявил, что двустороннее сотрудничество между Ираном и Ираком может выходить на региональное и международное взаимодействие.

Президент Раиси выразил надежду, что визит Рашида в Тегеран станет поворотным моментом в укреплении отношений двух стран.