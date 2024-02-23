Отмечен рост ВВП Ирана в третьем квартале

БАКУ /Trend/ - Валовой внутренний продукт (ВВП) Ирана увеличился на 5,1 процента в третьем квартале текущего иранского календарного года (23 сентября – 21 декабря 2023 года) по сравнению со вторым кварталом, свидетельствуют данные Статистического центра Ирана (SCI), передает Trend.

Согласно информации, без учета нефти этот показатель вырос на 2,5 процента. Сообщается, что осенью текущего иранского года ведущим сектором был нефтегазовый, увеличившись на 21,8 процента. Промышленный сектор вырос на 1,3 процента, горнодобывающий на 0,3 процента, а сектор услуг на 4,6 процента по сравнению с третьим кварталом 1401 года по иранскому календарю.

Согласно последнему докладу Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы», опубликованному 9 января, иранская экономика выросла на 4,2 процента в 2023 году, несмотря на резкое и продолжительное замедление мировой экономики.