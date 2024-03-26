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Иран впервые продемонстрировал миру новый беспилотник Gaza

Иран Материалы 26 марта 2024 08:07 (UTC +04:00)
Иран впервые продемонстрировал миру новый беспилотник Gaza

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - На международной выставке вооружений в Дохе (Катар), Иран впервые представил миру свой новый беспилотник под названием Gaza, передает Trend.

Этот беспилотник способен нести до 13 бомб и преодолевать расстояние более 1600 километров на высоте более 10 километров. Для сравнения, обычный иранский беспилотник Shahed-129 способен нести всего четыре бомбы.

Иран назвал свой новый беспилотник Gaza в знак солидарности с жителями анклава после эскалации израильско-палестинского конфликта. Этот новый беспилотник представляет усиленную угрозу для интересов США и их союзников. Иран заявляет, что беспилотник готов к использованию.

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