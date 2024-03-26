Иран впервые продемонстрировал миру новый беспилотник Gaza

БАКУ /Trend/ - На международной выставке вооружений в Дохе (Катар), Иран впервые представил миру свой новый беспилотник под названием Gaza, передает Trend.

Этот беспилотник способен нести до 13 бомб и преодолевать расстояние более 1600 километров на высоте более 10 километров. Для сравнения, обычный иранский беспилотник Shahed-129 способен нести всего четыре бомбы.

Иран назвал свой новый беспилотник Gaza в знак солидарности с жителями анклава после эскалации израильско-палестинского конфликта. Этот новый беспилотник представляет усиленную угрозу для интересов США и их союзников. Иран заявляет, что беспилотник готов к использованию.