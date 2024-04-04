Каспийское море является большой ценностью для прикаспийских государств - замгенпрокурора Ирана

БАКУ /Trend/ - Каспийское море является большой ценностью для прикаспийских государств.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель генерального прокурора Ирана Голам Аббас Торки на проходящей в Баку пятисторонней встрече руководящих должностных лиц генеральных прокуратур прикаспийских государств.

"Мы должны беречь биоразнообразие Каспийского моря, которое является большой ценностью для наших стран. Необходимо решать эти проблемы вместе для чего мы тут и собрались", - подчеркнул он.

Голам Аббас Торки упомянул, что на сегодняшний день существует более 200 документов по охране Каспийского моря, и что эти документы являются важной основой для недопущения злоупотреблений ресурсами Каспия.

По его словам для защиты Каспия необходимо сформировать рычаги управления на национальном уровне, и эта работа требует серьезной координации.

"Органы прокуратуры будут играть большую роль в данном процессе. Сегодняшняя встреча крайне важна для будущей работы по защите среды Каспийского моря", - добавил он.

Отметим, что пятисторонняя встреча посвящена экологическим угрозам в Каспийском море и стратегии органов прокуратур прикаспийских стран в области защиты морской среды. В мероприятии принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

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