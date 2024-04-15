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Аэропорты Тегерана возобновили работу

Иран Материалы 15 апреля 2024 09:33 (UTC +04:00)
Аэропорты Тегерана возобновили работу

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В Тегеране возобновили работу международный аэропорт Имама Хомейни и международный аэропорт Мехрабад.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила Организация гражданской авиации Ирана.

Было отмечено, что два упомянутых аэропорта начали выполнять рейсы сегодня (15 апреля) с 06:00 по местному времени.

Отметим, что 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что выпустил по Израилю десятки ракет и БПЛА. После этого иранские аэропорты Тегерана временно приостановили свою деятельность.

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