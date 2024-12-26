Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - Иран получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как сообщает Trend, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Напомним, что запрос Ирана о получении статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС был рассмотрен в в августе 2024 года. Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов союза с Ираном.

Отметим, что экспорт иранской продукции в страны-члены ЕАЭС увеличился на 21 процент в стоимостном выражении и на 22 процента в натуральном выражении за первые девять месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

За девять месяцев Иран экспортировал в страны ЕАЭС 3,86 миллиона тонн товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов.