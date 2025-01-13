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В Иране произошло землетрясение

Иран Материалы 13 января 2025 14:09 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11:45 по местному времени в районе Бехбахан провинции Хузестан на юго-западе Ирана произошло землетрясение силой 4 балла.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Напомним, что 4 января в провинции Хузестан произошло землетрясение силой 5,6 балла. В результате землетрясения был нанесен ущерб более 200 домам.

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