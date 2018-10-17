Тегеран заинтересован в развитии отношений с Амстердамом

17 октября 2018 14:33 (UTC+04:00)

Президент Ирана назвал отношения между Ираном и Нидерландами искренними и позитивными, и заявил, что Иран заинтересован в обширных и положительных изменениях в пользу интересов двух стран во всех областях, особенно в экономической и банковской сферах, передает в среду ИРНА.

Хасан Роухани во вторник на церемонии вручения верительных грамот нового посла Нидерландов в Тегеране Жака Луиса Вернера заявил, что, без сомнения, в рамках двустороннего сотрудничества отношения между двумя странами могут быть ещё более усилены в различных областях, особенно в банковских и финансовых вопросах.

Приветствуя политические позиции Нидерландов и ЕС по ядерному соглашению с Ираном, Роухани отметил: "Необходимо приложить все усилия для сохранения этого важного международного соглашения, и я надеюсь, что решение суда ООН по жалобе Ирана в отношении санкций США повлияет на их незаконные действия".

"Терроризм – это не только серьёзная проблема региона, но и всего мира. Для всех важно серьёзно относиться к опасности терроризма и принять необходимые меры по борьбе с ним", добавил он.

Новый посол Нидерландов в Тегеране Жак Луис Вернер вручил верительные грамоты президенту Ирана, и подчеркнул серьёзные усилия Амстердама по укреплению дружбы с Тегераном, и отметил: "Правительство Нидерландов полностью привержено сохранению иранской ядерной сделки, и наряду с поддержкой финансовых институтов Европейского Союза, намерено развивать банковские отношения с Ираном и не допускать, чтобы санкции повлияли на экономические отношения двух стран".

Он добавил: "Я убеждён, что Нидерланды стремятся к дальнейшему укреплению экономических отношений с Ираном, и в этой связи мы попросили наше торгово-коммерческое сообщество активно присутствовать в Иране".

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