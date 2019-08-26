Иран продал груженный нефтью танкер “Adrian Darya”

БАКУ/Trend/ - Иран продал нефтяной танкер “Adrian Darya” (ранее Grace 1).

Об этом сказал официальный представитель правительства Ирана Ари Рабии на пресс-конференции, передает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал entekhab.ir.

Как сказал Рабии, он не знает где сейчас танкер. Определять куда он будет следовать будет клиент, купивший нефть вместе с танкером.

Отметим, что четвертого июля по требованию США в Гибралтаре был задержан иранский танкер Grace 1, подозреваемый в нарушении режима санкций по отношении Сирии. Танкер, переименованный в “Adrian Dаrya”, покинул Гибралтар 19 августа.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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