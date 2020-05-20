Иранская «Петропарс» начнет бурение на Южном Парсе летом

БАКУ /Trend/- Иранская компания "Петропарс" летом начнет бурение пяти скважин в рамках 11-й фазы газового месторождения Южный Парс, сообщает Trend со ссылкой на сказанное исполнительным директором иранской компании "Петропарс" Гамидрзой Масуди информационному агентству "Шана".

По его словам, бурение скважин начнется после того, как будет установлен так называемый "кожух".

"Основной причиной задержки разработки и размещения установки является распространение коронавируса в Иране", - сказал представитель компании.

Газовое месторождение "Южный Парс" расположено в Персидском заливе. Это крупнейшее газовое месторождение в мире находится в совместном владении Ирана и Катара. Месторождение содержит запасы в 51 триллион кубометров газа. В настоящее время суточная добыча газа с иранского месторождения Южный Парс превышает 700 миллионов кубометров газа.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст:Эльдар Джанашвили)