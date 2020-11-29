Добыча природного газа в Иране достигла 900 миллионов кубометров, сообщил управляющий директор Национальной иранской газовой компании (NIGC), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Хасан Монтазер-Торбати упомянул о балансировании производства и потребления в стране в последние годы, заявив: «Благодаря мерам, принятым в последние годы на "Южном Парсе", суточная добыча газа в стране достигла 900 миллионов кубических метров, что эквивалентно пяти миллионам баррелей нефти в сутки», - сообщает Shana.

Торбати также указал на увеличение суточного потребления природного газа летом на 30 млн. кубометров по сравнению с тем же периодом прошлого года и сказал: «Обычно к газовой сети страны ежегодно подключается ряд новых городов и деревень, и такое увеличение потребления частично связано с этим, но основной причиной необычного увеличения в этом году стало увеличение потребления горячей воды для санитарных целей из-за пандемии коронавируса».

Заместитель министра нефти по вопросам газа заявил, что большинство городов страны теперь подключены к национальной газовой сети, отметив, что количество деревень, подключенных к газовой сети в стране, увеличилось с 14 000 деревень в год с 20 марта 2014 года до почти 32 000 деревень в текущем иранском году.

По его словам, это означает, что ежегодно в среднем 3 000 деревень получают природный газ.

По словам Торбати, около 25 процентов от общего объема добычи газа в стране идет на потребление домашних хозяйств, 37 процентов поставляется на электростанции, 30 процентов используется в промышленном секторе, четыре процента используется, как сжатый природный газ и четыре процента - для другого потребления.

Более 93,6 процента населения Ирана пользуются природным газом. Газ подается 97 процентам населения в городах и 82 процентам населения в сельской местности.